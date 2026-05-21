لغة حب امي هي نص القوائم. سواء قوائم تسوّق، او قوائم أمنيات يوم يُرفع الحصار فنطير في العالم، وقوائم «ماذا أنجزتَ اليوم» كي تنتشلني حين أغرق في الاحباط، والقائمة المرعبة «أخطاؤك التي ارتكبتها في ٢٤ ساعة السابقة». طبعا هي لاتحتاج ان تكتب الاخيرة، فقد حفظتها عن ظهر قلب.

كانت تقاطع نهمي للمسلسلات بطبق فاكهة مقطّعة، وصدق لاذع مكتوب بخط يدها على ورقة. فاكهة + نصيحة مجانية = علاجها الشامل.

في سن المراهقة، كانت تقلني كل يوم إلى بحر غزة في سيارتها الصغيرة الظريفة «عزيزة»، اللي كانت تشبه المينيون أكثر من اللزوم، مقتنعة أن غروب الشمس ورذاذ البحر سيُشفيان دائي المناعي ويُلْمِمان قلبي المكسور. وكانت تُحلّي كلامها وترقق اسلوبها... إلا حين تضعه في قائمة. هناك فقط كانت الحقيقة تخرج عراة تمامًا، بلا رحمة، بلا منكّهات، وبلا حتى مقدمة!

والآن يا أمي، أحمل هذا التقليد بين طيّاتي. لم أعد أتساءل هل ستتحرّر فلسطين، بل صرت أعرف يقينًا أنها ستتحرّر. السؤال لم يكن يومًا «إن»، بل «متى يا ترى؟». فها هي قائمتي، التي تعيد شحن بطاريتي بعد ما استنزفني الصبر والسخط والإبادة... لغة حبّي إليكم جميعًا.

لأن الأمل أحيانًا يصبح سامًّا مرّ الطعم كالدواء بدون سكر، أما الحقائق فتجعلك تبتسم وأنفك مرفوع للسماء كأنك فزت بجائزة.

أعزائي، لديكم اليوم أسباب كثيرة تدعوكم للابتسام (بل للتباهي قليلا). إليكم ما حدث في الشهر الماضي والأسابيع الأخيرة:

واشنطن تُبادر وتكسر الجمود

أول ولاية أمريكية تجرؤ على سحب أموالها من شركات مرتبطة بإسرائيل، وباعت سندات «كاتربيلر» بـ62 مليون دولار. نظروا إلى المخاطر وقالوا بكل برود: «لا شكرًا، خلّوها عندكم».

مينيسوتا وميشيغان تودّعان سندات إسرائيل

وداع دراماتيكي. مينيسوتا تخلّت عن معظم حيازاتها. حتى النقود صار عندها ضمير!

انتصارات محلية تتراكم بهدوء... وبلطف شديد

باسادينا، أولمبيا، ريتشموند كاليفورنيا وغيرهم تمرّر قرارات مقاطعة ضد الكيان. مدن صغيرة تقول بصوت عالٍ: «ليس بأموالنا، شكرًا». العمل الشعبي يشتغل علي قدم وساق والكبار يتفرجون.

مستشفيات نيويورك العامة تقطع علاقتها بـ«بالانتير»

تحت ضغط الشارع، قالوا: «لا، آسفين،». حتى المستشفيات صارت تختار .

مكتبة «العنقا» (فينيكس) في غزة تفتح أبوابها

أول مكتبة بُنيت أثناء الإبادة فتحت رسميًا. بدأت بـ70 كتابًا أُنقذ من تحت الركام، وها هي اليوم تضم أكثر من 10,000 مجلد.

طيور الشمس الغزاوية تدخل نادي العشرة الأوائل

منتخب فلسطين للدراجات البارالمبية تربع على المراتب العشر الأولى. رياضيون بُترت أطرافهم يعلّمون العالم درسًا في الصمود على عجلتين. قوة الدوّاسة... أقوى من كل الدبابات بمراحل.

شركة إيني الإيطالية العملاقة تنسحب

انسحبت من مشروع الغاز في المنطقة المتنازع عليها. حتى شركات النفط الكبرى بدأت تقول: «لا، شكرًا، عندنا مشاكل أخرى». انسحاب أنيق ومُذل.

يوروفيجن يفقد بريقه

سلوفينيا رفضت البث، وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا انسحبت.

الرأي العام يتغير ضد إسرائيل

60% من البالغين الأمريكيين ينظرون الآن إليها نظرة سلبية. (بدري عليكم... والله).

بلجيكا توقف شحنة أسلحة

أوقفت التسليم فعليًا. أخيرًا كلام ملموس، يعني اكثر من تصريحات على فيسبوك.

جيش الاحتلال يعاني نقص الجنود والإرهاق

نقص حاد، إنهاك شديد، وتحذيرات من التمدد على جبهات متعددة. حتى أقوى الآلات تحتاج بنزين وراحة. عمى بقلبهم.

أمريكا تتراجع بهدوء عن عقوبة فرانشيسكا ألبانيزي

سحبوا اسمها من قائمة العقوبات بعد حكم قضائي. انتصار للكلمة الحرة ولكل اللي يرفضون الترهيب.

هذه ليست مجرد موجة تضامن بعد الآن. هذه حركة تحرّر جماعي حقيقية... وأنتم أصبحتم جزءًا أصليا ومهمًا منها.

